Bandai Spirits Blue Lock Rensuke Kunigami

4 890 ₽
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Рэнсукэ Кунигами - персонаж аниме, манги и ранобэ "Синяя тюрьма: Блю Лок". Он является участником программы Blue Lock и членом команды Z. Это сильный и ответственный юноша, который уверен, что нет ничего более благородного, чем успехи, достигнутые тяжким трудом. Один из сильнейших в команде.
Высота: 15 см.