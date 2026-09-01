Bandai Spirits Blue Lock Rensuke Kunigami

Рэнсукэ Кунигами - персонаж аниме, манги и ранобэ "Синяя тюрьма: Блю Лок". Он является участником программы Blue Lock и членом команды Z. Это сильный и ответственный юноша, который уверен, что нет ничего более благородного, чем успехи, достигнутые тяжким трудом. Один из сильнейших в команде.



Высота: 15 см.