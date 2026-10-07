Nendoroid Goro Majima

0 отзывов
Nendoroid Goro Majima фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14946
  • Вес: 240 гр.
  • Источник: Like a Dragon (Yakuza)
  • Размер: 17.5 x 14 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
9 390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Горо Мадзима из популярной серии игр «Yakuza» (известной также как «Like a Dragon») пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят два сменных выражения лица: улыбка и радостное лицо с открытым ртом. Фигурка оснащена металлической битой и кинжалом Dragonfire; также прилагаются каска «Majima Construction», мегафон и подставка для демонстрации. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)