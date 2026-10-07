Nendoroid Goro Majima

Горо Мадзима из популярной серии игр «Yakuza» (известной также как «Like a Dragon») пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят два сменных выражения лица: улыбка и радостное лицо с открытым ртом. Фигурка оснащена металлической битой и кинжалом Dragonfire; также прилагаются каска «Majima Construction», мегафон и подставка для демонстрации. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.