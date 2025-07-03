Nendoroid Serika Kuromi

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"Не то чтобы я усердно трудился ради вас, сенсей".
Из популярной игры "Blue Archive" появился нендороид Серики, вспыльчивого секретаря Чрезвычайного комитета школы, которая учится в средней школе Абидоса!
Лицевые пластины:
Дополнительные детали:
Скульптор: YOU RAN Дизайн/ иллюстрация: Hwan sang