Nendoroid Serika Kuromi

"Не то чтобы я усердно трудился ради вас, сенсей".

Из популярной игры "Blue Archive" появился нендороид Серики, вспыльчивого секретаря Чрезвычайного комитета школы, которая учится в средней школе Абидоса!

Лицевые пластины:

Недовольное лицо

Сердитое лицо

Испуганное лицо

Дополнительные детали:

Штурмовая винтовка

Спортивная сумка

Рамен

Другие дополнительные детали для различных поз.

Скульптор: YOU RAN Дизайн/ иллюстрация: Hwan sang