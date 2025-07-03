Nendoroid Serika Kuromi

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Nendoroid Serika Kuromi фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-13857
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Blue Archive
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

"Не то чтобы я усердно трудился ради вас, сенсей".

Из популярной игры "Blue Archive" появился нендороид Серики, вспыльчивого секретаря Чрезвычайного комитета школы, которая учится в средней школе Абидоса!

Лицевые пластины:

  • Недовольное лицо
  • Сердитое лицо
  • Испуганное лицо

Дополнительные детали:

  • Штурмовая винтовка
  • Спортивная сумка
  • Рамен
  • Другие дополнительные детали для различных поз.

Скульптор: YOU RAN Дизайн/ иллюстрация: Hwan sang

Отзывы и вопросы

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