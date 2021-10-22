Nendoroid Miroku из популярных манги и аниме «Inuyasha»! У него три лицевых панели, включая стандартное, боевое и улыбающееся выражение лица с закрытыми глазами.

Дополнительные детали включают посох, четки и часть руки, чтобы показать, что он использует проклятие Wind Tunnel! Также включены детали рук, с помощью которых можно изобразить его держащим Nendoroid Sango за руку.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

Данная фигурка производится в ограниченном количестве. Заказ (даже по предварительной оплате) не гарантирует ее получение.

©高橋留美子／小学館