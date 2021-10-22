Nendoroid Miroku

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Nendoroid Miroku фигурка
50%
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-7940
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Inuyasha
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
8 190 ₽
4 120 ₽
Специальная цена

Описание

Nendoroid Miroku из популярных манги и аниме «Inuyasha»! У него три лицевых панели, включая стандартное, боевое и улыбающееся выражение лица с закрытыми глазами.

Дополнительные детали включают посох, четки и часть руки, чтобы показать, что он использует проклятие Wind Tunnel! Также включены детали рук, с помощью которых можно изобразить его держащим Nendoroid Sango за руку.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

Данная фигурка производится в ограниченном количестве. Заказ (даже по предварительной оплате) не гарантирует ее получение.

©高橋留美子／小学館

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