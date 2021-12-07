Nendoroid Sakura Kagamihara

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Nendoroid Sakura Kagamihara фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-8189
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Yurukyan
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Max Factory
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Декабрь 2022
9 790 ₽

Описание

Nendoroid Sakura Kagamihara из популярного аниме-сериала "Laid-Back Camp"! У нее две лицевые панели - улыбающееся и сердитое выражение лица. Также включено плачущее выражение лица, которое можно использовать с Nendoroid Nadeshiko Kagamihara (продается отдельно).

Что касается дополнительных деталей, то она идет в комплекте с кружкой чая и смартфоном. Различные сменные детали рук также включены, так что вы можете создавать все виды сцен из сериала.

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!
 

©あfろ・芳文社／野外活動委員会

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