Nendoroid Sakura Kagamihara из популярного аниме-сериала "Laid-Back Camp"! У нее две лицевые панели - улыбающееся и сердитое выражение лица. Также включено плачущее выражение лица, которое можно использовать с Nendoroid Nadeshiko Kagamihara (продается отдельно).

Что касается дополнительных деталей, то она идет в комплекте с кружкой чая и смартфоном. Различные сменные детали рук также включены, так что вы можете создавать все виды сцен из сериала.

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!



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