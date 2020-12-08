Nendoroid JianXin Shen

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Nendoroid JianXin Shen фигурка
51%
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-6268
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Jian Wang 3
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Arts Shanghai
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Ноябрь 2021
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
8 090 ₽
3 930 ₽
Специальная цена

Описание

Nendoroid JianXin Shen из популярной китайской игры «Jian Wang 3»! У него три лицевых панели, включая уверенное, сердитое и счастливое выражение лица. В комплекте имеются: меч, книга, лист эффектов и шляпа-лист для воссоздания сцен из игры!

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

Комплект поставки:
Задняя и передняя части волос
Лицевые панели (x3)
Торс
Плащ
Детали правой руки (x3)
Детали правой кисти (x3)
Детали левой руки (x2)
Детали левой кисти (x3)
Деталь правой ноги (x1)
Деталь левой ноги (x1)
Меч (x1)
Книга (x1)
Лист эффектов (x1)
Листовая шляпа (x1)


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