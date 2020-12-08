Nendoroid JianXin Shen из популярной китайской игры «Jian Wang 3»! У него три лицевых панели, включая уверенное, сердитое и счастливое выражение лица. В комплекте имеются: меч, книга, лист эффектов и шляпа-лист для воссоздания сцен из игры!

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

Комплект поставки:

Задняя и передняя части волос

Лицевые панели (x3)

Торс

Плащ

Детали правой руки (x3)

Детали правой кисти (x3)

Детали левой руки (x2)

Детали левой кисти (x3)

Деталь правой ноги (x1)

Деталь левой ноги (x1)

Меч (x1)

Книга (x1)

Лист эффектов (x1)

Листовая шляпа (x1)



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