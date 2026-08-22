Nendoroid Momo (Dandadan)

9 490 ₽
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Момо из «Дандадан» пополняет линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: улыбающееся, боевое и радостное. Разумеется, она изображена в своих серьгах в форме инопланетян! Также в набор включены картонный пакет с напитком и подставка для демонстрации. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!
Высота около 10 см.