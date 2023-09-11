Nendoroid Marin Kitagawa

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Nendoroid Marin Kitagawa фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-11645
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: My Dress-Up Darling
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
6 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Марин Китагава, любительница косплея из "My Dress-Up Darling", приобрела образ Nendoroid от Good Smile Company! Она поставляется с тремя сменными пластинами лица, включая широкую улыбку, подмигивание и выражение лица " I totally wuv him!". В комплект также входит копия фильма " Slippery Girls 2", розовое зеркальце с леопардовым принтом и ее специальный рисовый омлет с надписью "Sorry"!  В комплект также входит подушка Shizuka-tan. 

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