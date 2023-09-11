Nendoroid Marin Kitagawa

Марин Китагава, любительница косплея из "My Dress-Up Darling", приобрела образ Nendoroid от Good Smile Company! Она поставляется с тремя сменными пластинами лица, включая широкую улыбку, подмигивание и выражение лица " I totally wuv him!". В комплект также входит копия фильма " Slippery Girls 2", розовое зеркальце с леопардовым принтом и ее специальный рисовый омлет с надписью "Sorry"! В комплект также входит подушка Shizuka-tan.