"Я поймал босса!"

Nendoroid Natsumi Koshigaya, также известной как «Nattsun», из комедийного аниме «Non Non Biyori»! У нее три лицевых панели, включая стандартное, улыбающееся и подмигивающее выражение лица.Она идет в комплекте со своей школьной сумкой и «Hikarimono Boss», «хозяином» пруда, пойманным Natsumi во время рыбалки. Natsumi также может быть изображена в очках своего старшего брата Suguru, что придает ей озорной вид.

Обязательно добавьте её в свою коллекцию!



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