Nendoroid Desumi Magahara

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Nendoroid Desumi Magahara фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-11940
  • Вес: 350 гр.
  • Источник: Love After World Domination
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

"Я надеюсь, что однажды мы сможем жить в мире, где мы сможем встречаться друг с другом с высоко поднятой головой! Правда, Фудо?"

Из аниме-сериала "Любовь после мирового господства" вышел нендороид принцессы жнецов Тайного общества Гекко, Десуми Магахара! Она поставляется с тремя лицами, включая стандартное лицо, улыбающееся лицо и смущенное краснеющее лицо. 

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