Nendoroid Desumi Magahara

"Я надеюсь, что однажды мы сможем жить в мире, где мы сможем встречаться друг с другом с высоко поднятой головой! Правда, Фудо?"

Из аниме-сериала "Любовь после мирового господства" вышел нендороид принцессы жнецов Тайного общества Гекко, Десуми Магахара! Она поставляется с тремя лицами, включая стандартное лицо, улыбающееся лицо и смущенное краснеющее лицо.