Nendoroid Somali

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Nendoroid Somali фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-6994
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Somari to Mori no Kamisama
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Toytec
  • Материал: PVC и ABS
10 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Nendoroid Somali из аниме-сериала «Somali and the Forest Spirit»! У нее две лицевые панели - стандартное выражение лица и выражение энергичной улыбки. Дополнительные детали включают цветок Yozame, вязаный браслет и жареную рыбу. Также прилагается лист с изображением Голема (или, как его называет Somali, Отца). Помимо этого, в комплект включены детали для демонстрации Somali с капюшоном и пальто или без них.

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!
 

©暮石ヤコ/NSP/ソマリと森の神様プロジェクト,mixer

Отзывы и вопросы

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