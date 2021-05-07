Nendoroid Somali из аниме-сериала «Somali and the Forest Spirit»! У нее две лицевые панели - стандартное выражение лица и выражение энергичной улыбки. Дополнительные детали включают цветок Yozame, вязаный браслет и жареную рыбу. Также прилагается лист с изображением Голема (или, как его называет Somali, Отца). Помимо этого, в комплект включены детали для демонстрации Somali с капюшоном и пальто или без них.

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!



©暮石ヤコ/NSP/ソマリと森の神様プロジェクト,mixer