Nendoroid Makima

Макима из аниме-сериала «Человек-бензопила» возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: стандартное, улыбающееся и неуверенное (с ртом треугольной формы). Также прилагаются леденец, плащ и подставка для демонстрации. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.