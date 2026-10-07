Nendoroid Makima

8 090 ₽
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Макима из аниме-сериала «Человек-бензопила» возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: стандартное, улыбающееся и неуверенное (с ртом треугольной формы). Также прилагаются леденец, плащ и подставка для демонстрации. Закажите её для своей коллекции уже сегодня!
Высота — около 10 см.