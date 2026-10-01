Chainsaw Man The Movie Reze Arc Noir Edge Collection Chainsaw Man

«Человек-бензопила» - динамичное аниме о мире охотников на демонов, где Денжи получает необычную силу после слияния с Почитой - превращаться в Человека-бензопилу и сражаться с помощью бензопил на голове и руках.



Фигурка Денжи выполнена в эффектном нуарном стиле с красными акцентами. Образ с бензопилами, характерная поза и проработанные детали костюма подчёркивают безумную энергетику героя и атмосферу «Человека-бензопилы».



Размер фигурки: 18 см.