Chainsaw Man The Movie Reze Arc Noir Edge Collection Chainsaw Man

4 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
«Человек-бензопила» - динамичное аниме о мире охотников на демонов, где Денжи получает необычную силу после слияния с Почитой - превращаться в Человека-бензопилу и сражаться с помощью бензопил на голове и руках.
Фигурка Денжи выполнена в эффектном нуарном стиле с красными акцентами. Образ с бензопилами, характерная поза и проработанные детали костюма подчёркивают безумную энергетику героя и атмосферу «Человека-бензопилы».
Размер фигурки: 18 см.