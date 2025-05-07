Человек-Бензопила. Книга 14.

С боем прорвавшись через охрану, Аса и Глада спасают Дэндзи из Токийского центра содержания демонов. Вот только на этом злоключения Человека-Бензопилы не заканчиваются: юноша выясняет, что за время его отсутствия бесследно исчезла Наюта! Дэндзи намерен отправиться на поиски своей подопечной, но прежде решает восстановить силы самым банальным способом — как следует подкрепиться. Кто знал, что обычный обед в ресторане суши станет началом нового кошмара...



В четырнадцатую книгу вошел девятнадцатый том манги, что соответствует главам 165–175.