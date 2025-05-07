Человек-Бензопила. Книга 14.

0 отзывов
Человек-Бензопила. Книга 14. манга
Человек-Бензопила
Том 1
Том 2
Том 3
1 050 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

С боем прорвавшись через охрану, Аса и Глада спасают Дэндзи из Токийского центра содержания демонов. Вот только на этом злоключения Человека-Бензопилы не заканчиваются: юноша выясняет, что за время его отсутствия бесследно исчезла Наюта! Дэндзи намерен отправиться на поиски своей подопечной, но прежде решает восстановить силы самым банальным способом — как следует подкрепиться. Кто знал, что обычный обед в ресторане суши станет началом нового кошмара...

В четырнадцатую книгу вошел девятнадцатый том манги, что соответствует главам 165–175.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)