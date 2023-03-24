Нелюдь. Том 13.

Заняв авиабазу, Сато объявляет начало третьей волны и угрожает захватить власть над страной. Кэй раскрывает его план и придумывает способ помешать ему, но сможет ли команда Нагаи остановить начавшееся уничтожение правительственных учреждений? В это же время, вопреки приказу начальства, полковник Кома вызывает «Антинел»...