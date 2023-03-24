Нелюдь. Том 13.

2 отзыва
Нелюдь. Том 13. манга
8%
  • Ajin. Vol. 13.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10075
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Ajin
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Сэйнэн, Ужасы, Научная фантастика и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гамон Сакураи
  • ISBN: 978-5-91996-428-5
  • Дата выхода: Февраль 2023
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Заняв авиабазу, Сато объявляет начало третьей волны и угрожает захватить власть над страной. Кэй раскрывает его план и придумывает способ помешать ему, но сможет ли команда Нагаи остановить начавшееся уничтожение правительственных учреждений? В это же время, вопреки приказу начальства, полковник Кома вызывает «Антинел»...

Отзывы и вопросы

A

Э

Манга дошла быстро, всë целое ни заломов ни вмятин

Х

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