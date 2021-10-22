Нелюдь. Том 14.

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Нелюдь. Том 14. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Пока команда Нагаи разбирается с подельниками Сато, Тосаки раскрывает общественности преступный заговор Комитета по делам нелюдей и крупных японских компаний. «Антинел» помогает команде Нагаи подготовиться к захвату врага, но чтобы план Кэя сработал, нужно реализовать его в короткие сроки — пока Сато не уничтожит очередную цель...

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