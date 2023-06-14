Нелюдь. Том 17.

Сато покинул авиабазу, и «Антинел» решает прекратить преследование. Накано, Акияма, Симомура и Танака не могут связаться с Нагаи и уже готовы отказаться от борьбы... И только сам Нагаи все еще продолжает погоню. Сможет ли Кэй обыграть бессмертного Сато, когда, казалось бы, все средства уже исчерпаны?..