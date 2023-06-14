Нелюдь. Том 17.

2 отзыва
Нелюдь. Том 17. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Сато покинул авиабазу, и «Антинел» решает прекратить преследование. Накано, Акияма, Симомура и Танака не могут связаться с Нагаи и уже готовы отказаться от борьбы... И только сам Нагаи все еще продолжает погоню. Сможет ли Кэй обыграть бессмертного Сато, когда, казалось бы, все средства уже исчерпаны?..

Отзывы и вопросы

A

Все отлично

Заказала почтой россии, через этот сайт. Всё пришло в целости и сохранности❤️

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