Нелюдь. Том 2.

Издание содержит цветные иллюстрации. Кея Нагаи находят двое нелюдей, Сато и Танака. Казалось бы, Кею больше не нужно убегать и прятаться, он наконец нашел приют и тех, кто ему рад, - но он еще не знает, что готовится настоящая война с людьми, и не представляет, на что готовы другие нелюди, чтобы сделать из него надежного союзника в этой войне, взрастив в нем ненависть к людям и желание мстить. Сможет ли Кей возненавидеть людей? Ведь это означает предать его дружбу с Каем...