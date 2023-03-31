Нелюдь. Том 2.

1 отзыв
Нелюдь. Том 2. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Кея Нагаи находят двое нелюдей, Сато и Танака. Казалось бы, Кею больше не нужно убегать и прятаться, он наконец нашел приют и тех, кто ему рад, - но он еще не знает, что готовится настоящая война с людьми, и не представляет, на что готовы другие нелюди, чтобы сделать из него надежного союзника в этой войне, взрастив в нем ненависть к людям и желание мстить. Сможет ли Кей возненавидеть людей? Ведь это означает предать его дружбу с Каем...

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