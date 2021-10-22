Нелюдь. Том 3.

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Издание содержит цветные иллюстрации. Сато устраивает налет на медицинский центр, где проводят опыты над нелюдями. Он надеется, что Кэй после перенесенных мучений возненавидит людей и встанет на его сторону, но Кэй не проявляет агрессии, а, наоборот, пытается защитить врачей, которые его пытали. Чтобы помочь им, он даже вступает в бой с Сато. Но Сато - чрезвычайно опытный боец, а Кэй только учится контролировать своего черного призрака, и кажется, что у него совсем нет шансов в этой схватке...