Нелюдь. Том 3.

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Нелюдь. Том 3. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Сато устраивает налет на медицинский центр, где проводят опыты над нелюдями. Он надеется, что Кэй после перенесенных мучений возненавидит людей и встанет на его сторону, но Кэй не проявляет агрессии, а, наоборот, пытается защитить врачей, которые его пытали. Чтобы помочь им, он даже вступает в бой с Сато. Но Сато - чрезвычайно опытный боец, а Кэй только учится контролировать своего черного призрака, и кажется, что у него совсем нет шансов в этой схватке...

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