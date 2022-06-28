Нелюдь. Том 5.

Издание содержит цветные иллюстрации. Тосаки пытается захватить в плен Сато с помощью отряда спецназа и новой стратегии — непрерывно убивая его, чтобы тот не успевал возродиться. Но Сато так просто не одолеть... Тема нелюдей продолжает все активнее муссироваться в СМИ. Кэй Нагаи, который прячется в сельской глуши, наконец осознает, что вечно убегать от проблем не выйдет, и обращается за помощью к Накано, недавно предлагавшему ему объединить силы.