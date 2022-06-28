Нелюдь. Том 5.

1 отзыв
Нелюдь. Том 5. манга
8%
  • Ajin. Vol. 5.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-144
  • Вес: 260 гр.
  • Источник: Ajin
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 196
  • Год выпуска: 2018
  • Жанр: Сэйнэн, Ужасы, Научная фантастика и Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гамон Сакураи
  • ISBN: 978-5-91996-163-5
  • Дата выхода: Ноябрь 2022 (Допечатка)
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Тосаки пытается захватить в плен Сато с помощью отряда спецназа и новой стратегии — непрерывно убивая его, чтобы тот не успевал возродиться. Но Сато так просто не одолеть... Тема нелюдей продолжает все активнее муссироваться в СМИ. Кэй Нагаи, который прячется в сельской глуши, наконец осознает, что вечно убегать от проблем не выйдет, и обращается за помощью к Накано, недавно предлагавшему ему объединить силы.

Отзывы и вопросы

A

А

Манга в идеальном состоянии, упаковано было на 5+!

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