Нелюдь. Том 12.

На авиабазе города Ирума военные пытаются обезвредить Сато. В это время премьер-министр скрывается в секретном бункере, а Кэй стремится любыми способами пробраться на авиабазу. Совместными усилиями команда Нагаи получает новых союзников, но количество подельников Сато тоже растет. Смогут ли военные и команда Нагаи помешать плану Сато по полному захвату авиабазы?..
2023-01-03 01:01:05
Всë пришло в идеальном состоянии, доставили за 2 дня, прям 31 декабря, это был лучший подарок
2022-12-11 22:12:05
Счастлива, что выпускают в таком активном темпе данную мангу! Жду перевод последующих томов!
2022-10-29 02:15:54
Господи, спасибо вам, жду с нетерпением перевод остальных