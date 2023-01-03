Нелюдь. Том 12.

На авиабазе города Ирума военные пытаются обезвредить Сато. В это время премьер-министр скрывается в секретном бункере, а Кэй стремится любыми способами пробраться на авиабазу. Совместными усилиями команда Нагаи получает новых союзников, но количество подельников Сато тоже растет. Смогут ли военные и команда Нагаи помешать плану Сато по полному захвату авиабазы?..