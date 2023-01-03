Нелюдь. Том 12.

3 отзыва
Нелюдь. Том 12. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

На авиабазе города Ирума военные пытаются обезвредить Сато. В это время премьер-министр скрывается в секретном бункере, а Кэй стремится любыми способами пробраться на авиабазу. Совместными усилиями команда Нагаи получает новых союзников, но количество подельников Сато тоже растет. Смогут ли военные и команда Нагаи помешать плану Сато по полному захвату авиабазы?..

Отзывы и вопросы

A

Э

Всë пришло в идеальном состоянии, доставили за 2 дня, прям 31 декабря, это был лучший подарок

А

Счастлива, что выпускают в таком активном темпе данную мангу! Жду перевод последующих томов!

И

Господи, спасибо вам, жду с нетерпением перевод остальных

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