Нелюдь. Том 15.

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Не долетев до следующей цели, Сато возвращается на авиабазу. План Нагаи почти провален, однако на помощь внезапно приходит Кайто, что оборачивается настоящим бедствием. Теперь Кэю придется сделать нелегкий выбор: наконец сдаться и прекратить бесконечную войну с Сато, либо продолжить изнуряющую борьбу посреди воцарившегося хаоса.