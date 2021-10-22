Нелюдь. Том 15.

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Нелюдь. Том 15. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Не долетев до следующей цели, Сато возвращается на авиабазу. План Нагаи почти провален, однако на помощь внезапно приходит Кайто, что оборачивается настоящим бедствием. Теперь Кэю придется сделать нелегкий выбор: наконец сдаться и прекратить бесконечную войну с Сато, либо продолжить изнуряющую борьбу посреди воцарившегося хаоса.

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