Нелюдь. Том 7.

Издание содержит цветные иллюстрации. Сато объявил, что собирается убить Кэйити Каи и Наоми Ри из компании "Безопасность Forge". Тем временем Тосаки и Нагаи продолжают готовить план по захвату Сато, но перед тем, как вступать в решающий бой, Тосаки решает больше разузнать о прошлом их загадочного противника. Какова истинная натура Сато? Действительно ли он затеял свою войну ради блага нелюдей или же его интересует что-то другое?..