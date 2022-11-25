Нелюдь. Том 7.

1 отзыв
Нелюдь. Том 7. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Сато объявил, что собирается убить Кэйити Каи и Наоми Ри из компании "Безопасность Forge". Тем временем Тосаки и Нагаи продолжают готовить план по захвату Сато, но перед тем, как вступать в решающий бой, Тосаки решает больше разузнать о прошлом их загадочного противника. Какова истинная натура Сато? Действительно ли он затеял свою войну ради блага нелюдей или же его интересует что-то другое?..

Отзывы и вопросы

A

А

Как и все предыдущие части 10 из 10! Обожаю эту мангу, обложки яркие, что классно!

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