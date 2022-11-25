Нелюдь. Том 10.

В ожесточенной битве в здании компании «Безопасность Forge» Сато оставляет Нагаи с Тосаки в проигрыше. Кэй Нагаи поначалу решает бросить попытки к борьбе и залечь на дно, предварительно позвонив своей матери. Но он передумывает, увидев, что Тосаки, его помощница Идзуми Симомура и Ко Накано не намерены сдаваться. Команда снова в сборе и готова сражаться до последнего, даже если это на первый взгляд бессмысленно...