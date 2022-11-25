Нелюдь. Том 10.

1 отзыв
Нелюдь. Том 10. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

В ожесточенной битве в здании компании «Безопасность Forge» Сато оставляет Нагаи с Тосаки в проигрыше. Кэй Нагаи поначалу решает бросить попытки к борьбе и залечь на дно, предварительно позвонив своей матери. Но он передумывает, увидев, что Тосаки, его помощница Идзуми Симомура и Ко Накано не намерены сдаваться. Команда снова в сборе и готова сражаться до последнего, даже если это на первый взгляд бессмысленно...

Отзывы и вопросы

A

А

Как и все предыдущие части 10 из 10! Обожаю эту мангу, обложки яркие, что классно!

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