Нелюдь. Том 16.

Заявив о своем уходе, Сато собирается покинуть Японию. В это время команда Нагаи и «Антинел» пытаются справиться с последствиями Flood и защитить мирных жителей от взбесившихся IBM. В пылу погони за Сато сам Кэй падает с высоты, из-за чего теряет память. Удастся ли ему вернуть воспоминания и продолжить финальную гонку за неуловимым врагом?..