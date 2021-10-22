Нелюдь. Том 16.

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Нелюдь. Том 16. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Заявив о своем уходе, Сато собирается покинуть Японию. В это время команда Нагаи и «Антинел» пытаются справиться с последствиями Flood и защитить мирных жителей от взбесившихся IBM. В пылу погони за Сато сам Кэй падает с высоты, из-за чего теряет память. Удастся ли ему вернуть воспоминания и продолжить финальную гонку за неуловимым врагом?..

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