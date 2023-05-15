Нелюдь. Том 6.

2 отзыва
Нелюдь. Том 6. манга
8%
Нелюдь
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Черного призрака Кэя Нагаи выделяет среди других необычная самостоятельность. Получится ли использовать это качество в плане борьбы против Сато, который Нагаи строит, объединившись с Накано и Тосаки? И не пора ли наконец узнать предысторию загадочной помощницы Тосаки, Идзуми Симомуры? И что случилось с Кайто, который пытался помочь Кэю сбежать и поплатился за это?..

Отзывы и вопросы

A

А

Ждем допечатку 6 тома

А

Манга пришла в идеальном состоянии! Всё супер, я очень рада! Жду 4 том!!!

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