Нелюдь. Том 6.

Издание содержит цветные иллюстрации. Черного призрака Кэя Нагаи выделяет среди других необычная самостоятельность. Получится ли использовать это качество в плане борьбы против Сато, который Нагаи строит, объединившись с Накано и Тосаки? И не пора ли наконец узнать предысторию загадочной помощницы Тосаки, Идзуми Симомуры? И что случилось с Кайто, который пытался помочь Кэю сбежать и поплатился за это?..