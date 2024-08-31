Дэндзи – обычный молодой человек, который промышляет охотой на демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца. Если он хоть раз опоздает с выплатой, его ждет смерть. Дэндзи живет в крошечной лачуге со своим демоническим псом-бензопилой по имени Почита и едва сводит концы с концами. Все о чем он мечтает – ходить на свидания с девушкой и есть хлеб с джемом. Но у судьбы на него другие планы…

В один прекрасный день юноша обретает сверхъестественные силы, позволяющие ему превращать свое тело в живое оружие. Дэндзи вырывается из нищеты и под рев дребезжащих бензопил и крики умирающих демонов начинает прорезать себе дорогу в новую жизнь...