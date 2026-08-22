Плюш Chainsaw Man The Movie Reze Arc

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Плюш Chainsaw Man The Movie Reze Arc category.plush-toys
2 590 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

ВНИМАНИЕ: В наличии остался только Денджи

Молодой охотник на демонов Дэндзи, который ждал свидания со своей возлюбленной Макимой, попадает под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встречает девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Та добродушно ему улыбается, и разговор становится более непринужденным. После этой встречи повседневная жизнь Дэндзи начинает меняться.

Высота: 10 см.

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