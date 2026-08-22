Плюш SEGA Nesoberi Chainsaw Man

ВНИМАНИЕ: В наличии остался только Денджи!



История разворачивается в мире, где демоны рождаются из человеческих страхов. Обычно демоны опасны и имеют злые намерения. Их сила пропорциональна страху, который они вызывают. Демоны могут заключать контракты с людьми, где в обмен на жертву, которую приносит человек, последний может призывать демона до тех пор, пока не истечёт срок действия контракта или демон его не расторгнет.



