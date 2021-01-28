Nendoroid Denji

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Nendoroid Denji фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-6524
  • Вес: 320 гр.
  • Источник: Chainsaw Man
  • Размер: 20 x 17.5 x 9 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
8 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Встречайте фигурку Нендороид (Nendoroid) главного героя манги «Человек-бензопила» — Дэндзи! В комплект входят как стандартное выражение лица, так и лицо для демонстрации момента трансформации. Кроме того, прилагаются пусковой шнур, крепящийся к груди, и специальная деталь головы, позволяющая изобразить Дэндзи в трансформированном виде. У этой детали головы подвижная челюсть и съемный язык. Также в набор включены сменные руки-бензопилы, благодаря чему вы сможете в точности воссоздать образ Дэндзи из манги! Верный спутник Дэндзи, Почита, тоже уменьшился до очаровательного размера Нендороида — обязательно поставьте их рядом!

Высота около 10 см

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