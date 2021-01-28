Nendoroid Denji

Встречайте фигурку Нендороид (Nendoroid) главного героя манги «Человек-бензопила» — Дэндзи! В комплект входят как стандартное выражение лица, так и лицо для демонстрации момента трансформации. Кроме того, прилагаются пусковой шнур, крепящийся к груди, и специальная деталь головы, позволяющая изобразить Дэндзи в трансформированном виде. У этой детали головы подвижная челюсть и съемный язык. Также в набор включены сменные руки-бензопилы, благодаря чему вы сможете в точности воссоздать образ Дэндзи из манги! Верный спутник Дэндзи, Почита, тоже уменьшился до очаровательного размера Нендороида — обязательно поставьте их рядом!



Высота около 10 см