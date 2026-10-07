Nendoroid Aki Hayakawa

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Nendoroid Aki Hayakawa фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14942
  • Вес: 222 гр.
  • Источник: Chainsaw Man
  • Размер: 28 x 24 x 10 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
8 090 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Аки Хаякава из аниме-сериала «Человек-бензопила» (Chainsaw Man) возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: стандартное, с одним прищуренным глазом и улыбающееся. Также прилагаются его меч, сигарета и яблоко, нарезанное в форме кролика, на тарелке! В набор входит и подставка. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 10 см.

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