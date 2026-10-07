Nendoroid Aki Hayakawa

Аки Хаякава из аниме-сериала «Человек-бензопила» (Chainsaw Man) возвращается в линейку фигурок Nendoroid от компании Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: стандартное, с одним прищуренным глазом и улыбающееся. Также прилагаются его меч, сигарета и яблоко, нарезанное в форме кролика, на тарелке! В набор входит и подставка. Закажите эту фигурку для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 10 см.