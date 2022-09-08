Вернувшиеся из ада зализывают раны и принимают ванну. В ванной ощущается прилив нежной Power. Но оказалось, что Дэндзи не нужны такие нежности – он хочет стать собакой. Демон-огнестрел проносится по Японии, убивая людей. Все эти странные вещи происходят в манге «Человек-бензопила. Книга 5. Купание в ванне. Чувства собаки».

Санта-Клаус, несмотря на имя, хорошо взгрел охотников на демонов и даже утащил их в ад. Вернулись оттуда Дэндзи, Аки и Пауэр чуть иными. Аки сблизился со своими нерадивыми подопечными, и теперь он чувствует ещё большую ответственность за них. А ещё Хаякава понял, что есть нечто большее в жизни, чем месть. И это накануне битвы с демоном-огнестрелом!

Пауэр не может забыть то, что испытала во время схватки с демонами в аду, и повсюду следует за Дэндзи – в буквальном смысле. Она с ним и в ванную ходит, и спит. Дэндзи мечтал о таком ещё недавно, но сейчас ощущает нечто странное. Это чувство находит выход в виде необычного признания Макиме. А Макима вот-вот покажет своё истинное лицо… когда в Японию нагрянет демон – огнестрельное оружие.



В пятую книгу вошли тома 9 и 10 («Купание в ванне» и «Чувства собаки»), что соответствует главам с 71-й по 88-ю.