Warcraft: Легенды. Том 5

В новом сборнике оригинальных историй, происходящих во вселенной Warcraft, вас ждёт завершение путешествия Драки из клана Северных волков, продолжение семейной драмы сестёр-близнецов Лоании и Лиэрен, которые выросли и снова объединились, чтобы вызволить своего родного отца из проклятой башни Каражан. Истории о появлении Хранителя Тирисфаля и тайного ордена магов, о прошлом благородного паладина, который стал Всадником без головы, а также о ночных кошмарах короля дворфов Магни Бронзоборода, вождя орков Тралласо своими самыми потаёнными страхами, эпические герои узнают, что самые жестокие битвы происходят в их собственном сознании.