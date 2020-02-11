Warcraft: Легенды. Том 5

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Warcraft: Легенды. Том 5 манга
  • WarCraft. Legends. vol 5
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-4992
  • Вес: 230 гр.
  • Источник: Blizzard Entertainment
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 8,4 x 10,8 см.
  • Количество страниц: 208
  • Год выпуска: 2020
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Серия: Warcraft
  • Автор: Кнаак Ричард
  • ISBN: 978-5-17-118256-4
480 ₽
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Описание

В новом сборнике оригинальных историй, происходящих во вселенной Warcraft, вас ждёт завершение путешествия Драки из клана Северных волков, продолжение семейной драмы сестёр-близнецов Лоании и Лиэрен, которые выросли и снова объединились, чтобы вызволить своего родного отца из проклятой башни Каражан. Истории о появлении Хранителя Тирисфаля и тайного ордена магов, о прошлом благородного паладина, который стал Всадником без головы, а также о ночных кошмарах короля дворфов Магни Бронзоборода, вождя орков Тралласо своими самыми потаёнными страхами, эпические герои узнают, что самые жестокие битвы происходят в их собственном сознании.

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