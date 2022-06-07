Бездомный бог. Том 24.

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«Благой небосвод» Юкинэ расползается все дальше и дальше и начинает влиять на человеческие поступки и судьбы. В то же время Аматэрасу созывает богов для великой охоты, чтобы уничтожить скверну перед наступлением нового года. Близится рассвет, Ято и Заклинатель сражаются, не жалея сил, надеясь покончить с общим прошлым. Кто же убьет Заклинателя? Аматэрасу? Или Ято?