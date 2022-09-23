После ожесточенной схватки с Рэдзэ в жизни Дэндзи происходит внезапный поворот: юноша попадает в центр внимания СМИ. Практически все новостные каналы трубят об ужасающем демоне-бензопиле, объявившемся в Токио. Макима высказывает предположение, что теперь лидеры остальных стран во что бы то ни стало захотят заполучить такое редкое существо, как Дэндзи.

Интуиция не обманывает главу спецотдела: в Японию начинают стягиваться лучшие наемники со всего света... И у каждого из них заключен договор с опаснейшим демоном.