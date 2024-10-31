Операция специального четвертого отдела в самом разгаре!

Пока демоны и одержимые расправляются с ордами зомби, Аки Хаякава встречается лицом к лицу с Саватари, причастной к убийству его напарницы. Таинственная незнакомка сходу использует грязный прием: она натравливает на Хаякаву призрака, некогда помогавшего Химэно. Вот только Саватари не в курсе, что Аки заключил договор с еще одним демоном и теперь обладает новыми силами…

Тем временем Дэндзи вновь сталкивается с якудза, мечтающим отомстить за смерть своего дедушки. Прошлое сражение обернулось поражением для молодого охотника. Чем же закончится очередная битва?..