У меня мало друзей. Том 19.

На рождественском вечере случился большой переполох. После праздника Кодака уже собрался оставить позади Клуб Соседей, где его дожидались Сэна и Ёдзора, как вдруг он встречает Юкимуру в красивом платье. Что он ответит, когда она поставит его перед выбором?



Вместе с последним учебным годом 19-й том открывает новые перспективы в романтической комедии о молодых недотёпах!