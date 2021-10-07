У меня мало друзей. Том 19.

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У меня мало друзей. Том 19. манга
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  • Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Vol. 19.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-7885
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Boku wa Tomodachi ga Sukunai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 246
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Комедия, Романтика, Школа и Этти
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Итати и Хирасака Ёми
  • ISBN: 978-5-91996-373-8
  • Дата выхода: Декабрь 2021
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена по предзаказу

Описание

На рождественском вечере случился большой переполох. После праздника Кодака уже собрался оставить позади Клуб Соседей, где его дожидались Сэна и Ёдзора, как вдруг он встречает Юкимуру в красивом платье. Что он ответит, когда она поставит его перед выбором?

Вместе с последним учебным годом 19-й том открывает новые перспективы в романтической комедии о молодых недотёпах!

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