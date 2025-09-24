У меня мало друзей. Том 6. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.
Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Дополнительный тираж. Манга подверглась доработке и исправлениям.
Издание содержит цветные иллюстрации.
Мягко говоря, в Клубе Соседей состоят личности со странностями. За летние каникулы они ни на шаг не приблизились к цели – обрести друзей. Они съездили на море, сходили на летний фестиваль, а вышло, как всегда, что-то не то. Где же прогресс?! Продолжение своеобразной, но очень весёлой романтической комедии!