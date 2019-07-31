У меня мало друзей. Том 2. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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Дополнительный тираж. Манга подверглась тщательной доработке и исправлениям. Издание содержит цветные иллюстрации. Хасэгава Кодака, у которого мало друзей, и его одноклассница Микадзуки Ёдзора, симпатяга с дурным характером, создают клуб, цель которого - найти друзей. Но выходит так, что вступают в клуб только красавицы со странностями. А что делать?! – Резаться в компьютерные игры, ставить бредовые сценки и учиться плавать! Однако, поможет ли им это завести друзей?