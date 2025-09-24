У меня мало друзей. Том 13.

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Издание содержит цветные иллюстрации. В Академии Святой Хроники наконец-то начинается школьный фестиваль! В первый день проходят спортивные соревнования, культурные мероприятия назначены на второй, и Клуб Соседей с нетерпением ждет возможности показать свой фильм. Однако в последний момент возникает непредвиденная проблема... Тем временем Юса Аой из школьного совета, считающая себя соперницей Сэны, совершает налет на клубную комнату, стремясь разоблачить секреты Клуба Соседей. А тут ещё как гром среди ясного неба - неожиданное заявление от Сэны...