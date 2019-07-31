У меня мало друзей. Том 12.

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У меня мало друзей. Том 12. манга
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  • Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Vol. 12.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-55
  • Вес: 225 гр.
  • Источник: Boku wa Tomodachi ga Sukunai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 162
  • Год выпуска: 2015
  • Жанр: Этти, Школа, Романтика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Итати, Хирасака Ёми
  • ISBN: 978-5-91996-078-2
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Одна из цветных страничек раскладывается в плакат. Клуб соседей продолжает снимать фильм для школьного фестиваля. И, казалось бы, все идет неплохо, но тут Кодаке попадает в руки не слишком известный фильм "Солнце над холмом", сюжет которого до странности напоминает на- писанный Ёдзорой сценарий. Беда, как известно, не приходит одна: Кодака узнает, что его отец, даже не поинтересовавшись мнением сына, нашел для него невесту...

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