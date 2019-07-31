У меня мало друзей. Том 12.

Издание содержит цветные иллюстрации. Одна из цветных страничек раскладывается в плакат. Клуб соседей продолжает снимать фильм для школьного фестиваля. И, казалось бы, все идет неплохо, но тут Кодаке попадает в руки не слишком известный фильм "Солнце над холмом", сюжет которого до странности напоминает на- писанный Ёдзорой сценарий. Беда, как известно, не приходит одна: Кодака узнает, что его отец, даже не поинтересовавшись мнением сына, нашел для него невесту...