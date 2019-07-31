У меня мало друзей. Том 11.

Издание содержит цветные иллюстрации. Школьный фестиваль неумолимо приближается, а члены Клуба соседей всё ещё не решили, чем они будут там заниматься, и в панике перебирают всевозможные варианты. Случайно они узнают, что класс, в котором учится Кобато, младшая сестра Кодаки, будет снимать фильм, и решают сделать то же самое. Но перед тем, как начать съёмки, надо сначала придумать и написать сценарий, а также распределить роли. А это, как выяснилось, не так просто, как кажется!