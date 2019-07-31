У меня мало друзей. Том 11.

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У меня мало друзей. Том 11. манга
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  • Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Vol. 11.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-45
  • Вес: 270 гр.
  • Источник: Boku wa Tomodachi ga Sukunai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 202
  • Год выпуска: 2015
  • Жанр: Этти, Школа, Романтика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Итати, Хирасака Ёми
  • ISBN: 978-5-91996-061-4
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. Школьный фестиваль неумолимо приближается, а члены Клуба соседей всё ещё не решили, чем они будут там заниматься, и в панике перебирают всевозможные варианты. Случайно они узнают, что класс, в котором учится Кобато, младшая сестра Кодаки, будет снимать фильм, и решают сделать то же самое. Но перед тем, как начать съёмки, надо сначала придумать и написать сценарий, а также распределить роли. А это, как выяснилось, не так просто, как кажется!

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