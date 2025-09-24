У меня мало друзей. Том 4. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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У меня мало друзей. Том 4. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание). манга
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  • Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Vol. 4. Ver. 1.1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-89
  • Вес: 245 гр.
  • Источник: Boku wa Tomodachi ga Sukunai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 182
  • Год выпуска: 2016
  • Жанр: Этти, Школа, Романтика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Итати, Хирасака Ёми
  • ISBN: 978-5-91996-029-4
  • Дата выхода: Сентябрь 2022 (Допечатка)
У меня мало друзей. Ver.1.1
Том 1
Том 2
Том 3
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Дополнительный тираж. Манга подверглась доработке и исправлениям. Издание содержит цветные иллюстрации. Клуб соседей — это клуб, в котором группа весьма странных личностей ведёт пустые разговоры и занимается бесполезными делами как то: компьютерные игры или постановка пьесы. В клубе состоит уже семь человек (и все неудачники), но заседания проходят всё оживлённей. Примутся писать историю с продолжением — одна впадёт в раж, решат поиграть в игру из будущего – другая демонстрирует редкостную кровожадность. Смогут ли члены Клуба Соседей завести себе друзей такими сомнительными способами?

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