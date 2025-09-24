У меня мало друзей. Том 4. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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Дополнительный тираж. Манга подверглась доработке и исправлениям. Издание содержит цветные иллюстрации. Клуб соседей — это клуб, в котором группа весьма странных личностей ведёт пустые разговоры и занимается бесполезными делами как то: компьютерные игры или постановка пьесы. В клубе состоит уже семь человек (и все неудачники), но заседания проходят всё оживлённей. Примутся писать историю с продолжением — одна впадёт в раж, решат поиграть в игру из будущего – другая демонстрирует редкостную кровожадность. Смогут ли члены Клуба Соседей завести себе друзей такими сомнительными способами?