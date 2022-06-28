У меня мало друзей. Том 20. + 2 Коллекционных бокса.

3 отзыва
У меня мало друзей. Том 20. + 2 Коллекционных бокса. манга
7%
Оригинальная цена
990 ₽
920 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Наступил последний учебный год. Дни Кодаки, Ёдзоры, Сэны и других членов Клуба Соседей как обычно полны суматохи и радости. Хватает и курьёзов, но теперь каждый из ребят чувствует во всем привкус печали. Вот и подошла к концу история о молодых недотёпах!

В комплект входят:
Манга "У меня мало друзей. Том 20."
Коллекционный бокс У меня мало друзей. Часть 1. Тома 1-10.
Коллекционный бокс У меня мало друзей. Часть 2. Тома 11-20.

Отзывы и вопросы

A

А

Плохое качество товара. размер коллекционных боксов больше необходимого

Xl Media

2022-06-29 09:16:36

Извините, если коробка не подошла под ваш набор книг, тиражи печатаются с 2012 года, поэтому, в этот период времени книги могли выходить разной толщины. В своих подсчетах мы ориентировались на результат, когда книги точно помещаются в коробку. К сожалению, не рассчитывали, что разница между тиражами разных лет может быть настолько ощутимой.

Боксы очень маленькие, представлял по другому. Буквально 10 томиков стоят в ряд и их обхватывает бокс. Вот такой он. Сборка кривовата немного, зазоры присутствуют - возможно решается клеем, но только если не будете потом разбирать. Иллюстрации очень красивые, смотрится замечательно! 20 томик в комплекте, с ним тоже всё хорошо. Посылка приехала с Питера дня за 4 в Ростов на Дону. В фирменной коробке даже, с надписями) + запаковано в пупырку внутри всё. Так что всё надежно, приятно удивили! Боксы изначально не в готовом виде, это плоская целая картонка, её надо просто сложить буквально двумя движениями руки. Это была моя первая покупка в магазине XLM, порадовали! Буду заказывать ещё, обязательно) Уже есть манга в избранном, желаемом) Спасибо за ваши труды, покупкой доволен.

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