У меня мало друзей. Том 20. + 2 Коллекционных бокса.

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Александр

2022-06-19 10:15:58

Боксы очень маленькие, представлял по другому. Буквально 10 томиков стоят в ряд и их обхватывает бокс. Вот такой он. Сборка кривовата немного, зазоры присутствуют - возможно решается клеем, но только если не будете потом разбирать. Иллюстрации очень красивые, смотрится замечательно! 20 томик в комплекте, с ним тоже всё хорошо. Посылка приехала с Питера дня за 4 в Ростов на Дону. В фирменной коробке даже, с надписями) + запаковано в пупырку внутри всё. Так что всё надежно, приятно удивили! Боксы изначально не в готовом виде, это плоская целая картонка, её надо просто сложить буквально двумя движениями руки. Это была моя первая покупка в магазине XLM, порадовали! Буду заказывать ещё, обязательно) Уже есть манга в избранном, желаемом) Спасибо за ваши труды, покупкой доволен.