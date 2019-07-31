У меня мало друзей. Том 14.

Издание содержит цветные иллюстрации. После неожиданного признания Сэны прошла неделя. В попытке сбежать от неудобной для него ситуации Хасэгава Кодака внезапно начал общаться с двумя девушками из школьного совета и окончательно перестал посещать Клуб соседей. Но вскоре Юкимура сообщает Кодаке неприятные известия: без него Клуб практически прекратил свое существование и с этим надо что-то делать…