У меня мало друзей. Том 14.

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У меня мало друзей. Том 14. манга
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  • Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Vol. 14.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-110
  • Вес: 250 гр.
  • Источник: Boku wa Tomodachi ga Sukunai
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Количество страниц: 190
  • Год выпуска: 2017
  • Жанр: Этти, Школа, Романтика и Комедия
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Итати, Хирасака Ёми
  • ISBN: 978-5-91996-126-0
Оригинальная цена
490 ₽
450 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Издание содержит цветные иллюстрации. После неожиданного признания Сэны прошла неделя. В попытке сбежать от неудобной для него ситуации Хасэгава Кодака внезапно начал общаться с двумя девушками из школьного совета и окончательно перестал посещать Клуб соседей. Но вскоре Юкимура сообщает Кодаке неприятные известия: без него Клуб практически прекратил свое существование и с этим надо что-то делать…

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