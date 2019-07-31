У меня мало друзей. Том 3. Ver.1.1 (Исправленное и дополненное издание).

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Дополнительный тираж. Манга подверглась тщательной доработке и исправлениям. Издание содержит цветные иллюстрации. Помимо стервозных красавиц, Микадзуки Ёдзоры и Касивадзаки Сэны, и премиленькой горничной (причём мужского пола!), Кусуноки Юкимуры, в клуб вступают совсем юная монахиня и, порой совершенно невыносимая, девочка-гений. Становится ещё веселее! Каково же в этом бедламе придётся единственному здравомыслящему человеку (и, тем не менее, не имеющему друзей), Кодаке Хасэгаве? К тому же его «паранормальная» младшая сестра, которую не устраивает, как брат проводит своё свободное время, начинает действовать.