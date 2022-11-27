Дэндзи превращается в Человека-Бензопилу и вступает в ожесточенную схватку с демоном-завоеванием и ее приспешниками, олицетворяющими различное оружие. Но каким бы сильным ни был Дэндзи, его противники отступать не намерены: они пойдут на все, лишь бы одержать верх над юношей. Это будет битва до последней капли крови, где малейшая ошибка может привести к смерти. Сможет ли Человек-Бензопила одолеть своих врагов? Или же рев его мотора заглохнет навсегда?..

В книгу вошел одиннадцатый том манги (главы 89–97).