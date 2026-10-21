Желая остановить демона-войну с ее ужасающим планом по превращению мира в вечный плацдарм для сражений, Мора просит Дэндзи встать на ее сторону. Общебез тоже выходит с парнем на связь: они, в свою очередь, хотят, чтобы тот уничтожил демона-смерть. Дэндзи пытается сделать верный выбор хотя бы на этот раз, как вдруг рядом с ним срабатывает детонатор и все вокруг погружается в настоящий ад.

Благодаря ядерному оружию демон-война становится невероятно сильной, и между ней и Человеком-Бензопилой разворачивается масштабная битва...