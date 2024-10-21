Юта – обычный, ничем непримечательный школьник, который никогда не расстается со смартфоном: дело в том, что мальчик одержим идеей запечатлеть каждую минуту своей жизни на камеру. Однажды Юта монтирует фильм о смерти матери и показывает его на школьном фестивале. Картину, как и самого юношу, поднимают на смех. Сломленный и отчаявшийся, Юта оказывается на крыше высокого здания, где собирается совершить необдуманный шаг, но… Внезапно его останавливает таинственная девушка по имени Эри. Выясняется, что незнакомка в восторге от фильма Юты и более того – она предлагает юноше снять новую картину.



Так начинается история, где реальность и вымысел переплетаются самым невероятным образом.