Несмотря на недавние трагические события, все мысли Сидзуки заняты грядущей поездкой в Токио и встречей с любимым псом Чаппи. Вызвавшийся помочь однокласснице Адзума изо всех сил старается не разочаровать Сидзуку. Но мальчик переживает из-за ситуации в семье – и уже находится на грани срыва. В свою очередь Такопи, побывав в обличии Марины, узнаёт, что жизнь у девочки тоже не сахар. Хеппианин понимает, что совершил ошибку, и хочет во всем признаться…